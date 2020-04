Cuarentena: Consejos tecnológicos para los adultos mayores

Agustín Baridón, es un realizador audiovisual y fotógrafo, que da clases en el taller Punto Digital, y brinda conocimientos para aprovechar la tecnología durante la cuarentena."Desde que se declaró la cuarentena, las páginas web y las plataformas explotaron de propuestas. Desde películas hasta recorridos por los museos de Europa, los teatros de Buenos Aires tienen recitales grabados. Simplemente con googlear, accedemos a un montón de información", expresó a, Agustín."La propuesta que traigo con respecto a los adultos mayores, es que por ejemplo con WhatsApp, está bueno que cada tanto se conecte y compartan fotos, videos, audios de la vida cotidiana, para que los familiares se queden tranquilos que están bien. Lo más importante es no compartir información que no sea de una fuente confiable, más que por el coronavirus".Agregó, que "yo recomiendo que usen siempre WhatsApp, y no otros aplicaciones, porque tiene todas las opciones, video, cámara, videollamada, y es la más segura. Por ahí esta bueno que dejemos descansar un par de horas el celular, cuando me acuesto a dormir es recomendable que lo apaguen.