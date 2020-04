Rescataron a 21 animales de una casa que estaba "en estado de abandono"

Veintiún animales fueron rescatados de una vivienda ubicada en Paraná. Se trata de 20 perros y una gata. Según se supo, en la casa vive una anciana que ya no podía hacerse cargo de las mascotas.Jésica, de la Fundación Mi Reino por un Caballo, explicó aque "tuvimos un llamado de un oficial de Comisaría Décima. Nos pedía si podíamos colaborar con los animales. Hablamos con la dueña de la casa, que también pedía ayuda. Nos encontramos con una situación terrible, de mucho abandono, angustiante. Supimos bien lo que pasaba"."Había muchos animales, mucha suciedad, no se podía estar del olor a nauseabundo que había. No sabemos cómo vivía esa señora en ese estado, con mucha basura. Eran muchos animales, había una perra recién parida, otras por parir y otras alzadas", dijo.Comentó que "me comuniqué con el Área de Bienestar Animal de la Municipalidad para hacer un acta. Sacamos a todos los animales. Muchos fueron dados en adopción y otros fueron a hogares de tránsito. Algunos fueron castrados"."Necesitamos mucho más compromiso con el tema de las adopciones, hay muchos perros que necesitan hogares. Se necesita compromiso en la castración de gatos y perros", remarcó.En tanto, la propietaria de la vivienda, que hace varios meses ya no le cobraba alquiler a la anciana, se encargó de encontrar un lugar para que pueda vivir mejor y sea atendida, ya que no tiene familia.