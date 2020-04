Jorge Méndez: Sus días de aislamiento y el recuerdo del Puentecito de La Picada

Paraná Los pilotes del puente ferroviario de La Picada quedaron a la vista en el arroyo

La escasez de lluvia que afecta a los afluentes que llevan su escaso caudal al río Paraná, dejó al descubierto los restos del puente de La Picada y los bancos de arena en el arroyo Las Conchas.Este panorama trajo a colación una de las obras que integran el cancionero entrerriano: "Puentecito de la Picada", de Jorge Méndez.dialogó telefónicamente con el cantante, compositor y autor entrerriano quien cumple con la cuarentena en su casa de la localidad de Oro Verde.Méndez contó que esta situación por la pandemia, lo "entristece mucho" ya que no puede ver a sus hijos y nietos, a pesar de que están a pocas cuadras de su casa, además tiene otro hijo que en la ciudad de Colón porque es Guardaparques; "me parece que hace años que no los veo", agregó.Sobre cómo pasa sus días, contó que "estoy escribiendo cosas que son alentadoras. Como todavía no puedo dominar el Facebook se lo mando a Santiago Rinaldi y él me las publica. Estoy escribiendo reflexiones de estos momentos y trato de hacerlo con optimismo porque hace 50 años que vengo diciendo:". Y reconoció que "ya no quiero cantar esa canción porque, aunque me encanta que tenga vigencia la música, cómo voy a decir lo mismo que escribí a los 19 años cuando tengo 77".Al hacer referencia aldestacó que "no es un mensaje amargo ni trágico ni triste". Y recordó que "cuando yo escribía mis primeros versos, e iba a visitar a mi novia que había venido de Rosario del Tala a trabajar a la escuela Almafuerte de La Picada, le llevé esos primeros versos:y así surgió. Después vino Víctor Velázquez desde España, nos hicimos amigos y me dijo ponele una musiquita que a eso lo grabo".Finalmente, y sobre lo que sucedió al puentecito, Méndez relató que "en la época de Frondisi lo volaron para que no avanzaran los correntinos, que igual entraron por el arroyo Las Conchas, y lo volaron al cuete. De ese puente quedaron dos tramos y uno está en Sauce Pinto y el otro en Federación".