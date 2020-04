El río Paraná rompió el nivel de 50 centímetros y estiman que bajará otros 10

Otro paisaje

Estimaciones del INA

Video: El río Paraná alcanzó un nivel histórico: "Está en 0,50 metros"

Los factores

Video: Postales por la bajante del Paraná: Hilos de agua, bancos de arena y tierra seca

Video: Imágenes desde el drone: Los bancos de arena frente a las barrancas de Diamante

El río Paraná rompió este mediodía,desde Prefectura Naval Argentina.Cabe recordar que este martes 21 de abril de 2020,Los especialistas del Instituto Nacional del Agua, anuncian que no hay perspectivas de un repunte importante yLos especialistas sostienen que la causa principal del fenómeno es la falta de lluvias, según dio cuenta Elonce. Los pronósticos para los próximos meses siguen siendo poco alentadores, ya que los meteorólogos pronostican la llegada del fenómeno "La Niña", evento climático caracterizado por grandes sequías acompañadas de descenso de la temperatura.La bajante del río Paraná, se sigue acentuando y el paisaje frente a las ciudades costeras es impactante y no deja de sorprender. Enormes bancosOtro ejemplo, es la impactante imagen que se vio de la manta que protege el túnel subfluvial. Una gran parte de esa malla, quedó expuesta con el bajo nivel del agua en la costa más cercana a Paraná.El Instituto Nacional del Agua actualizó este martes su reporte semanal, con las proyecciones de altura del río para las próximas semanas. Y, como se preveía, los pronósticos no son alentadores: la tendencia continuaría en bajante.Al mismo tiempo, el instituto aclara que "las condiciones que determinan la bajante en curso persisten en las cuencas que aportan al caudal en el"El acuerdo alcanzado con la República Federativa de Brasil significó un aumento en las descargas del embalse de Itaipú por un período acotado. Se convino en un aumento de caudal entre el 18/abr y el 01/may del orden de 1400 m3/s hacia el tramo argentino-paraguayo del río. Posteriormente, continuarán las conversaciones a nivel técnico", agregan.