Se lanzó la "tienda virtual" para activar la venta en comercios de Paraná

En este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ante la pandemia del Covid-19, que ha paralizado la actividad económica prácticamente en su totalidad, la Municipalidad de Paraná trabaja para ofrecer alternativas a empresas, comercios y emprendedores que sufren las consecuencias negativas del parate.A través de un trabajo articulado desde la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Coordinación Estratégica, luego de analizar distintas alternativas, las subsecretarías de Inversión y Empleo y de Ciencia y Tecnología desarrollaron una "tienda virtual", denominada Tienda Paraná, con el objetivo de promover la actividad económica en la ciudad sin violar la cuarentena.Esta "tienda virtual", concretamente, es una plataforma que busca ayudar a empresas, comercios y emprendedores paranaenses, de diversos rubros, en este difícil momento y permitirles generar ventas on line con entrega futura.Aquellos que quieran inscribir su comercio, industria o emprendimiento a la plataforma: https://tiendaparana.com , que ya se encuentra activa, pueden hacerlo siguiendo los pasos indicados en la página. Al hacer click en el botón que dice, el usuario será derivado a un formulario de Google que deberá completar con todos los datos.Las personas interesadas en adquirir algún producto, por su lado, pueden realizar las compras anticipadas ingresando a la plataforma. Los comercios les venden un voucher de consumo, con un precio determinado, con lo cual se genera una venta a futuro, el usuario obtiene el comprobante del pago, que se podrá cerrar cuando finalice la cuarentena o cuando se flexibilicen más las restricciones.Tecnología, hogar y electrodomésticos, herramientas, juguetes, artículos deportivos, librerías y material educativo son algunos de los rubros incluidos en la plataforma. También se encuentran comercios de moda, servicios, automotores y motocicletas, productos artesanales, indumentaria, calzados y marroquinería, entre otros.El subsecretario de Ciencia y Tecnología, Germán Gatti, precisó que la plataforma "es un desarrollo de una empresa de software privada" y cuenta "con el auspicio" de la Municipalidad. "Estamos armando un equipo interno entre las dos Subsecretarías para poder dar soporte a la plataforma", agregó."Es necesario comenzar a articular este tipo de trabajo intra-municipio y generar plataformas de ventas on line y aplicaciones que, por un lado, beneficien a los comercios, empresas y emprendedores locales, y, por el otro, ofrezcan soluciones a los vecinos. Y éste es el puntapié inicial de un largo recorrido que vamos a tener en estos cuatro años de gestión", añadió Gatti.El objetivo de la Comuna al instrumentar esta "tienda virtual" ?iniciativa desarrollada ya en varias provincias? es "generar acciones para ir paliando esta situación difícil que enfrentar los comercios al no poder vender", remarcó Gatti, quien valoró el respaldo brindado por el Centro Comercial de Paraná donde "hemos encontrado una muy buena aceptación".La subsecretaria de Inversión y Empleo, Vanina Alessi, por su parte, hizo eje en que esta plataforma tiene el valor de "acercar a comerciantes y consumidores" y se transforma "en una nueva posibilidad de ventas para aquellos emprendedores que tenían como única vía para comercializar sus productos las ferias municipales".