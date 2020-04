"En barrio Bajada Grande entienden la utilidad y necesidad de la cuarentena"

"Los vecinos de Bajada Grande entienden la utilidad y necesidad de la cuarentena", aseguró ael jefe de la comisaría decimoprimera, Carlos Benítez."Los controles operativos se realizan las 24 horas del día y podemos decir que los vecinos tratan de cumplir con la cuarentena. En caso que no lo hagan, procedemos a la notificación de los decretos presidenciales por el incumplimiento", explicó el comisario, al tiempo que destacó: "Hasta ahora no hemos tenido casos de reincidencias en esta comisaría".En la oportunidad, Benítez comentó que los efectivos, por estas horas, estaban abocados a la orientación a los vecinos sobre el uso del barbijo casero. Es que desde este miércoles su uso es obligatorio para quienes ingresen o permanezcan en comercios o lugares de atención al público, que se trasladen en transporte público, en transporte privado cuando haya dos o más personas y en todos los espacios cerrados de acceso público de la ciudad.Consultado al funcionario policial sobre posibles incumplimientos de la cuarentena en los lugares públicos del barrio, éste comentó: "Los parques están cerrados, la utilización de los espacios verdes está prohibida y Parque Varisco no puede ser utilizado; son muy pocas las personas a las que tenemos que advertirles que tienen que retirarse"."Las calles de Parque Varisco, si bien no están bloqueadas, los que se acercan entienden la situación y se retiran del lugar", aseguró el comisario.Asimismo, Benítez resaltó que "durante la noche, prácticamente, la gente no circula". "Los vecinos entienden la utilidad y la necesidad de esta cuarentena, y tratan de cumplir con la misma", acotó al respecto."Con la flexibilización, por las nuevas actividades que fueron habilitadas, vemos mayor circulación de personas pero finalizado el horario laboral, automáticamente, la ciudad se detiene", sentenció.