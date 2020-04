El refugio Recordando pide colaboraciones de alimentos

El refugio Recordando, está ubicado en avenida Churruarín 539. En este espacio viven 20 personas que estaban en situación de calle. Claudio Del Lago, responsable del lugar, contó que están necesitando cualquier tipo de carne, o "padrinos" que colaboren."Las personas que viven en este refugio, en estos momentos están bastante complicados porque no pueden salir a trabajar. Hay pintores, constructores, vendedores y están en una situación muy crítica", expresó Claudio.En ese sentido, dijo que "por suerte, contamos con el refugio, en donde ellos reciben las comidas, tienen un lugar para poder higienizarse y pasan el día. Pero ellos con la plata que ganaban día a día, ahorraban para poder salir en algún momento del refugio"."El refugio, funciona hace cuatro años las 24 horas, no es un albergue, las personas viven en esta casa. No deben pagar ni alquileres, ni impuesto. Por ahí lo que hace falta, son donaciones de carnes o tener algún padrinazgo de carnicerías, porque es el único alimento que se nos hace caro".Para finalizar, manifestó que "para las donaciones, se pueden acercar a Avenida Churruarin al 539, o comunicarse al 343 5 039 196".