Video: Técnica para un correcto lavado de manos

Los especialistas en salud, recomiendan que para evitar el contagio del corovanirus, la mejor manera es lavándose las manos con agua y jabón.Lucia Godoy, referente del nodo epidemiológico de Hospital San Roque, le contó aque "en el hospital, hemos activado en algunos momento el protocolo de casos sospechosos, pero fueron descartados. Todos los pacientes eran de Paraná"."El lavado de manos es fundamental, si tenemos agua y jabón es mucho mejor, pero alcohol en gel también es efectivo".En ese sentido, dijo que "lo más importante a la hora de lavarnos, es no tener bijuterie, ya que cuando uno se lava las manos, debajo de estos elementos queda húmedo y queda acantonado el microrganismo, por eso debemos sacarnos los anillos, pulseras o reloj antes de enjugarno"."Otro tema muy importante es la técnica, porque no es únicamente que me lavo y me paso un poco el jabón y con eso ya está. El tiempo aproximado del lavado es equivalente a cantar dos veces el feliz cumpleaños".