Cuarentena: Cómo operan las compañías aseguradoras

Desde que se decretó el aislamiento social, las personas deben permanecer en sus casas y circular lo justo y necesario, para evitar la propagación del coronavirus. Las compañías aseguradoras, establecieron ciertas normas sobre los pagos y los vencimiento, y además aclararon cómo proceder ante un siniestro vial.Carina Benites, productora de seguros, habló con, y dio que "ante un siniestro vial, se debe realizar los mismos pasos, llamar a la aseguradora o productor asesor de seguros, o a los 0800 de las compañías, y brindar los datos de la documentación"."Desde las Cámaras aseguradoras, se pensaba que se iban a reducir un 75% el nivel de siniestros, pero bajo a un 50%, pero todavía no llegan a conciliar las ratios de resultados negativos para lo que es hoy los seguros, pero sumándole los saldos no pagos, es una situación complicada para las aseguradoras".Al respecto de las motos secuestradas, contó que "te pueden retener el vehículo cuando no tenes todas la documentaciones, dentro de lo que es la normativa de la ley de tránsito. Sobre los pagos, las personas deben estar tranquilas, porque los medios de pagos son siempre los mismos, si no deben llamar a su productor asesor de seguros y preguntarle cómo deben actuar".En este sentido, indicó que "las compañías aseguradores, extendieron los plazos de vencimientos hasta que termine la cuarentena"