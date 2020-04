Cuadernillos escolares deben retirarse de la secundaria Bazán y Bustos de 8 a 10

"Los cuadernillos están en el establecimiento, y a partir de esa semana, los vamos a repartir de 8 a 10hs porque no queremos superponer esta cuestión pedagógica con el horario del comedor escolar, debido a que, para adecuarnos al protocolo de distanciamiento social, a partir de las 11hs se retiran las viandas", comunicó ael rector de la escuela Secundaria N°3 "Monseñor Bazán y Bustos", Rubén Solá."Que las familias vengan a retirar los cuadernillos de lunes a viernes de 8 a 10hs", encomendó. Se trata de los cuadernillos de "Seguimos Educando" para Ciclo Básico, Ciclo Orientado y otro de Recreo con actividades para los dos ciclos.Vale recordar que se trata de material educativo impreso por el Ministerio de Educación de la Nación ante la pandemia por coronavirus que obligó a la suspensión del ciclo lectivo 2020.En la oportunidad, Solá indicó que "el cuadernillo es un complemento de lo trabajado por los profesores desde que empezó la cuarentena; a través de los grupos de WhatsApp se distribuyen los contenidos que el docente considera importantes para vincularlos con las familias"."Tenemos un porcentaje elevado de alumnos conectados con sus profesores y se trabaja en forma amena y cómoda", destacó el rector en relación a la modalidad de educación a distancia, al tiempo que remarcó: "Es un trabajo de mucho esfuerzo porque muchos no tienen el equipamiento correspondiente en las familias o no tienen conectividad"."Es un trabajo muy dedicado y de mucho tiempo", valorizó Solá.En la oportunidad, anunció que "luego habrá un complemento con las actividades que se envían y las del cuadernillo".Respecto del funcionamiento del comedor escolar, el rector comunicó que se elaboran "de 80 a 90 porciones de alimentos para que sean retiradas por los adultos y llevadas a los alumnos".