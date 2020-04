Cuarentena administrada: Reglamentaron el funcionamiento de comercios en Paraná

El gobierno nacional habilitó 11 nuevas actividades en el marco de la implementación de una "cuarentena administrada" ante la pandemia por coronavirus.Tal es así que a partir de este lunes, entre otras actividades, se permitirá la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y planificación de la logística. Según se aclaró, en ningún caso los comercios mencionados podrán abrir sus puertas al público.que tras una reunión con representantes del Sindicato Empleados de Comercio, la Cámara de Comercio del microcentro y el Centro Comercial, se estableció cómo será el funcionamiento del sector en la capital entrerriana.

No se habilita al comercio para la venta directa, sino a puertas cerradas

Las repercusiones

Sobre el uso de barbijos caseros

Respecto de la metodología de trabajo, Bahl explicó que"Y que las personas eventualmente afectadas a la tarea se puedan trasladar con su propia movilidad, por lo tanto no se hará más intenso el transporte público;, amplió al respecto.En la oportunidad, el intendente reconoció que "nadie puede estar semanas afrontando gastos sin ingresos". Por lo que a partir de esta nueva operatoria, valorizó que "los comercios tendrán algún tipo de ingresos para afrontar sus compromisos, y fundamentalmente el pago de sueldos"., sentenció el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto."El Sindicato colaboró con los comerciantes de la Peatonal para que se mantenga una fuente de trabajo que es muy importante porque a más de dos mil empleados", destacó.Por su parte, Víctor Bejar de Tienda El Mago y en representación de los comerciantes del microcentro, agradeció la disposición y anticipó: "Esta pequeña apertura es un paso que no nos resolverá el tema económico que viene muy grave, pero"Se trabajará en horario con reducido, con mínimo personal y entrega a domicilio por la tarde", explicó, al tiempo que opinó: "Para los comercios que no tienen un sistema bancarizado será complejo pero deberán aggionarse a la venta electrónica".En tanto, Marcelo Della Schiava, secretario del Centro Comercial de Paraná, valoró: "Es un paso importante para gran parte de los comercios el poder tener una comunicación para la venta,Consultado al intendente si en Paraná será obligatorio el uso de barbijos caseros, como ya fue implementado en otras localidades, éste acotó que "en principio, no la recomendación de las autoridades de Salud".Sí anticipó que"Si bien no tenemos circulación del virus, no podemos relajarnos. En Paraná llevamos 14 días sin casos y tenemos que seguir trabajando para que siga así", destacó el mandatario municipal.En relación al funcionamiento de la Municipalidad, Bahl remarcó que, habilitamos Tesorería para el cobro y trabajamos con los bancos para el pago de tasas a través de metodologías electrónicas"."Los servicios esenciales se cumplen con normalidad,, comunicó al respecto.En la ocasión, el intendente adelantó que solicitará la intervención del gobierno provincial "por trabajadores de Santa Fe para que en la medida de lo posible, puedan hacer su tarea desde un lugar remoto porque indudablemente tenemos que fortalecer este control permanente entre Paraná y Santa Fe que nos vincula diariamente"., apuntó.