"La fe en San Expedito surge y se transmite con la experiencia"

En el Día de San Expedito,transmitió en vivo la misa que se realizó en la parroquia San Martín de Porres, de barrio Anacleto Medina, en honor al "santo de las causas justas y urgentes".En ese contexto, el sacerdote Germán Brusa, en referencia al actual contexto de cuarentena por el coronavirus hizo notar que "la palabra de Dios ilumina las acciones presentes"."La fe a San Expedito surge y se transmite con la experiencia. A esto no lo enseñan ni los curas ni las catequesis. Esta fe surge de una experiencia existencial, del deseo de felicidad que por alguna circunstancia no puedo alcanzar", sintetizó el religioso y manifestó que en la parroquia se "encuentra una respuesta adecuada del deseo del corazón. Por eso es tan fuerte" y llamó "a profundizar en la fe existencial que tiene que ver con la vida y el afecto".Asimismo, en su homilía hizo referencia a los textos del Evangelio que "son muy providenciales y nos generan un cierto sentimiento contradictorio porque nos hablan de que la fe se vive en la comunidad y hoy nos cuesta eso, el vernos y encontrarnos. Lo vivimos más de un modo virtual y de lejanía".Alertó que "esto es un llamado de atención en este tiempo de aislamiento. Porque a veces está la tentación de que la fe se nos corra del eje. Que empecemos a mirar otras cosas. Cuando se nos corre Jesús del eje, nuestra fe puede ser individualista, egoísta y hasta fanática. No acepta el comentario y la visión de otro. Nuestra fe cuando se desprende de la comunidad pueda caer en la soberbia, en creer que somos mejores que los demás"."Podemos caer un una fe que nos va aislando en vez de unirnos", dijo Brusa, al tiempo que instó "a reflexionar y pensar cómo vivimos nuestra fe. Es un tiempo para desear vivir una fe en la comunidad. Entonces proyectamos. Sin deseo no hay crecimiento espiritual", recalcó.