Solicitan arreglo de caño de agua en barrio Anacleto Medina norte

Juan Francisco Blanco , un vecino de la zona, detalló que el inconveniente se presenta en la zona de calles 620 y 151, de barrio Anacleto Medina Norte. "Hace dos semanas que vengo haciendo el reclamo. Me dijeron que van a venir pero no lo han hecho", contó a Elonce TV.



"Está roto el caño, hace tres meses que pierde agua, es el caño principal. Esa conexión va para mi casa, es la manguera negra. Cuando se rompe, como ya ha pasado otras veces, no sube agua al tanque, no tengo presión", afirmó el vecino. Elonce.com