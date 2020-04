Gimnasios virtuales: Una manera diferente de entrenar

Por el aislamiento social y obligatorio que rige desde el 20 de marzo, uno de los rubros más afectados son los gimnasios. A la espera de alguna resolución que les permita abrir sus puertas, los profesores se adaptan a la situación, y les mandan a sus alumnos rutinas o realizan clases virtuales en diferentes plataformas."Varios profesores, dueños de gimnasios, e instructores, nos hemos unido, para reinventarnos y ver qué podemos hacer para salir adelante. Realizamos clases virtuales, de diferentes formas, alquilamos los kits del gimnasio para poder tener un ingreso de dinero", expresó a Elonce TV, la dueña de un gimnasio.Sobre la situación que viven, contó que "estamos preocupados, no sabemos hasta cuándo se va a extender y cómo vamos a volver. Por eso estamos organizándonos y esperando las normativas del Gobierno, y de las autoridades"En este sentido, aclaró que "armamos un protocolo de regreso, estamos estableciendo normas a seguir, como las distancias entre los alumnos, las maquinas, la medidas de higienes, para que se sientan seguros las personas a la hora de volver. También, pensamos hacerles firmar una declaración jurada, en donde aclaren que están en condiciones de salud, que no han viajado"."Pensamos en dar turnos para que las personas no se amontonen, reducir el horario de las clases, para que tengamos tiempo de limpiar y desinfectar los aparatos. Estamos preparándonos para cuando llegue el momento, estamos organizados".Para finalizar, dijo que "por el momento, estamos dando clases y rutinas por las diferentes plataformas, y los adaptamos de acuerdo a los alumnos, las edades, y el nivel de avance con el que se estaban ejercitando. Estamos muy agradecidos con las personas que nos siguen y se mantienen con contacto con nosotros".