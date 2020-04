Video: "Enseñar en la virtualidad no es poca cosa", dijo asesor pedagógico

La pandemia por Coronavirus obligó a suspender el dictado de clases, al menos en forma presencial y derivó que tanto maestros como alumnos deban adaptarse a una nueva modalidad de estudio.



"Esta situación nos desbordó a todos y dentro de cada escuela se abordan los mecanismos para poder llegar a los alumnos a través de diferentes plataformas y hoy, a raíz de esta pandemia, estamos viendo la importancia de las nuevas tecnologías", dijo Flavio Camartino al programa Entrevistas de Elonce TV. Aunque en este punto hay que tener en cuenta que no todos los alumnos tienen computadoras y acceso a internet en sus hogares.



En este sentido, contó la experiencia que llevan adelante en la escuela secundaria Nº 37 "Manuel Belgrano" de la ciudad de Paraná, a través de un blog, en el cual se carga el material elaborado por los docentes. Con los chicos que no tienen acceso, se están utilizando los cuadernillos elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación.



"Enseñar en la virtualidad no es poca cosa, por eso reivindicamos la labor docente que ha tenido que adaptarse a estos tiempos haciendo prácticas pedagógicas innovadoras", indicó.



Finalmente, Camartino se dirigió a aquellos chicos que están cursando el último año del secundario: "Van a terminar este ciclo, no se alarmen, todos van a poder terminar y graduarse, quizás antes o después, pero lo van a terminar. Tengan paciencia porque en este momento tenemos que priorizar la salud". Elonce.com