Video: La devoción por San Expedito: "Me devolvió la paz que necesitaba"

Cada 19 de abril se celebra el día de San Expedito, el patrono de las causas justas y urgentes.San Expedito fue comandante de una legión romana y como tal defendió al Imperio ante las invasiones de los Bárbaros. Al convertirse en cristiano fue martirizado (posiblemente por orden del emperador Diocleciano) en Melitene, Armenia (hoy Malatya, Turquía).Aunque se desconoce el origen su nombre, aparece en la Martiriología Romana junto a Hermógenes y compañeros. Su nombre es sinónimo con prontitud y se le tiene por gran y pronto intercesor.A San Expedito se le invoca en problemas urgentes. Debemos saber que lo más importante es renunciar a la vida de pecado y decidirnos cabalmente por Cristo. También se le venera como protector de jóvenes, estudiantes, enfermos, problemas laborales y de familia, y juicios.Este domingo, día de San Expedito,El padre Germán Brusa explicó que "vamos a hacer igual la celebración de la Misa, con cinco personas, cuidando que no haya mucha gente. La Misa será transmitida y agradecemos este gesto, porque así puede llegar a miles de personas que habitualmente vienen y participan".Carolina Rodríguez es devota de San Expedito y en diálogo con, contó por qué, un día como hoy pero del año 2017 se aferró a este santo."Me devolvió la paz que tanto necesitaba", dijo y agregó: "Me sentía muy mal, y si bien estaba rodeada de mucha gente, no era suficiente. Un 19 me levanté y fui a San Expedito, el día anterior había enterrado a mi hijo". Mira en el video su testimonio: