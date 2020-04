El Penante, un largometraje entrerriano que se verá este sábado por Elonce TV

El Penante, es un largometraje del género terror, producido por Andrés Barreto, un realizador audiovisual de Rosario del Tala, que cuanta la historia del lobizón. Se estrenó el pasado miércoles en su ciudad natal, y el sábado 18 de abril, se podrá disfrutar a través de la pantalla de Elonce TV, a partir de las 22 horas.



"Este trabajo, fue un desafío porque nunca había hecho nada del género terror. Quise hacer una producción audiovisual y aprovecha el tiempo libre que tenía para hacer una ficción. Una vez que tuvimos el guion y la historia estaba buena, comenzamos con la producción audiovisual", contó a Elonce TV, Andrés Barreto.



Sobre la historia dijo que, "está escrita por un nene de ochos años, de Rosario del Tala, que participó en una competencia del Consejo General de Educación, y ganó. El cuento es impresionante, se llama Una noche misteriosa en Entre Ríos".



En este sentido indicó que, "me junte con el nene y le pedí su autorización, para poder usar su historia y adaptarla a un guion. Estaba muy contento, pensando que su cuento iba a salir a en la televisión. Me parece muy importante darle valor a las historias de los niños y jóvenes, para motivarlos y que ellos sigan estudiando".



"El relato no hace mención a los siete hijos, solamente a la aparición del Lobizón. Rosario del Tala, tiene un sentido de pertenencia con esa historia, porque en el año 2007, varios vecinos habían afirmado que habían visto al animal, y el comisario de esa época, investigó y se llevaron a cabo varios operativos".



Sobre la producción, contó que "el largometraje se filmó en la ciudad de Rosario del Tala, y solo dos escenas, fueron filmadas en Rocamora. Los actores principales son oriundos de la ciudad, después hay actores de Villa Elisa, Buenos Aires, Rosario, pero la mayoría son de Entre Ríos.