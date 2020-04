Cuadernillos escolares se pueden retirar en algunas comisarías de Paraná

La Comisaría 10 de Paraná recibió los cuadernillos de "Seguimos Educando" para que puedan ser retirados por los alumnos del Nivel Secundario que no tienen acceso a una computadora con internet.Vale recordar que se trata de material educativo impreso por el Ministerio de Educación de la Nación ante la pandemia por coronavirus que obligó a la suspensión del ciclo lectivo 2020.En declaraciones a, el Jefe de la Comisaría 10, Jorge Pérez explicó que en horas de la mañana "estuvimos en comunicación con autoridades de la escuela Nº 37 "Manuel Belgrano" (ex Comercio 2) que nos solicitaron colaboración por los cuadernillos que recibieron de Nación".Los mismos son para aquellos alumnos de secundaria que no tienen internet en sus casas y no pueden recibir las actividades escolares que se envían desde las escuelas.Quien requiera este material puede acercarse a la Comisaría a retirarlo en cualquier horario. "Nosotros recibimos el listado de alumnos y bastante material para que pueden seguir con sus estudios", dijo el Comisario y aclaró que pueden retirarlo los padres o los propios alumnos.Asimismo, indicó que en los próximos días seguramente se sumen nuevas dependencias para colaborar con las escuelas en la distribución de los cuadernillos que también están disponibles en algunos supermercados de la ciudad.