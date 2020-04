Dengue: Piden mantener patios limpios y advierten sobre peligros de reinfección

La prevención como eje fundamental

Reinfección

Según la última estadística del área de Epidemiología del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se registraron 311 casos de dengue, de los cuales 113 son en Paraná; 85 en Nogoyá y 33 en Gualeguaychú. El resto está distribuido en Diamante, con 8 casos, Colón 11, Concordia 21, Federación 3, Uruguay 7, Tala 5, Victoria 9, Gualeguay 1, Villaguay 1, Islas 1, Federal 1, La Paz 1 y "Otra jurisdicción" 11.Se sabe quey si bien desde la municipalidad continúan los operativos de control y fumigación en las manzanas donde se han detectado casos, se insiste en la necesidad de mantener limpios los espacios verdes en cada vivienda y libres de criaderos de mosquito, pese a la llegada del frío.A la fecha, desde la subsecretaría de Ambiente y Acción Climática de la comuna realizaron un total de 50 bloqueos y se fumigaron más de 1900 viviendas particulares. Tareas que requieren del necesario acompañamiento de la población para evitar el avance del mosquito transmisor de la enfermedad.Silvina Saavedra, especialista en epidemiología en el ámbito municipal, explicó que las, que son los que actúan como control natural de la población de los mosquitos transmisores de esta enfermedad.Estas conductas deben prevalecer dentro de cada vivienda y en patios, fundamentalmente, controlando la aparición de posibles criaderos del mosquito transmisor Aedes Aegypti. Para esto, la limpieza y la erradicación de posibles receptores de agua, que es donde el mosquito deposita las larvas, es prioritario. "Sin mosquitos, no hay dengue", expresó.Dentro del hogar, se recomienda"Lo que detectamos en los operativos que venimos realizando es la presencia de mosquitos muertos en superficies de agua de piletas que no han sido vaciadas y no se les realiza mantenimiento", sostuvo Saavedra a Apf, y explicó "".Ante esto, se insistió en la necesidad de continuar con un trabajo integrado que comprometa a los ciudadanos en las acciones de prevención. "Es necesario que tomemos conciencia de que".La epidemióloga se refirió también a los riesgos de la reinfección, que puede producirse de una temporada a otra.Según explicó, una persona infectada con cualquiera de los cuatro serotipos de dengue que existen, durante seis meses tendrá inmunidad cruzada, es decir que tendrá anticuerpos para todos los serotipos del virus. Pasado ese plazo perderá la inmunidad cruzada y sólo le quedará inmunidad para el serotipo específico que lo infectó.Actualmente en Entre Ríos circula el dengue 4.Entonces, si a esa persona que ya padeció dengue lo pica un mosquito con un serotipo diferente, podría desarrollar la forma más grave de la enfermedad, que es el cuadro hemorrágico.