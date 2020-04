Habilitaron jardines municipales para la entrega de 1.200 viandas por día

Política Bahl analizó nuevas excepciones y asistencia para sectores afectados

Sector turístico

Entrega de viandas

Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo, realizó el informe diario de acciones de la Municipalidad de Paraná durante esta emergencia sanitaria.Primero, comunicó que el intendente Bahl se reunió con representantes de UOCRA seccional Paraná y de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos para analizar la situación del sector ante la pandemia del Covid-19.En este encuentro, Bahl recibió un protocolo sanitario elaborado por UOCRA para preservar la salud de los trabajadores. Hay preocupación del sector por la paralización del trabajo en esta emergencia sanitaria. Por eso, se analizó que la construcción sea una de las actividades exceptuadas del decreto de aislamiento obligatorio.Cabe recordar que el Gobierno nacional pidió a los gobernadores que propongan, desde cada provincia, actividades que puedan retomar sus tareas garantizando los protocolos establecidos. En este sentido, desde el Municipio se propuso encarar un trabajo articulado con Provincia monitoreando esta problemática a fin de encontrar una solución.Por otra parte, en sintonía con el encuentro que mantuvo el presidente de la Nación con representantes del sector turístico nacional, el intendente Bahl se reunió con el sector turístico local y autoridades provinciales. Allí, se repasaron las medidas tomadas por la Nación y la Provincia y se revisaron las distintas herramientas financieras y crediticias con las que cuenta el sector turístico, por ejemplo, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con créditos a tasa muy baja.Testa expresó que se tiene en cuenta que a veces no alcanza con diferir impuestos o eximirlos si no se logra un capital de trabajo diario permanente.Los hoteleros, por ejemplo, tuvieron que reintegrar dinero de las reservas ya abonadas y la gran preocupación son las deudas adquiridas y el salario de sus empleados. El mismo escenario se da en los restaurantes. Ante esta situación, y buscando alternativas para contener a todos los sectores, es que el Municipio trabaja articuladamente con la Provincia para encontrar una solución.Por otro lado, con la prioridad de seguir ayudando a todos los sectores en esta emergencia inédita, informó que la Municipalidad habilitó 6 jardines maternales de la ciudad para la entrega de aproximadamente 200 viandas en cada uno.Estos son: Jardín Estrellita, Jardín Patito Sirirí, Jardín Tortuguitas, Jardín Abejitas, Jardín El Principito y Jardín La Princesita. Las instituciones se encuentran ubicadas en lugares donde no existen comedores comunitarios a los que los vecinos puedan acceder o hay una demanda mayor a la que pueden responder los comedores ya existentes.Para terminar insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena.