En despensas de Paraná las ventas cayeron un 50 por ciento

Los comercios minoristas que venden productos esenciales, atienden de manera reducida y con ciertas precauciones, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Estas despensas informaron que sus ventas cayeron drásticamente desde que comenzó el aislamiento, y que hay faltantes de muchos alimentos por lo que la situación se vuelve cada vez más difícil."Circula muy poca gente, y, en este momento buscan de harina, grasa y levadura. Realizan compras diarias, o para la semana no para varios días", Comentó Beatriz, dueña de un comericio aEn relación a la lista de precios máximos la comerciante informó que "se viene respetando bastante por parte de los proveedores, lo que nos permite continuar con los precios asignados, hubo algunas variaciones, pero es muy poca"."La mayoría de las personas que se acercan al negocio lo hacen con barbijos y manteniendo las distancias recomendadas", destacó.Con respecto a los horarios reducidos, Beatriz informó que.""Los vecinos se acostumbraron al nuevo horario, pero al no haber circulación no hay ventas, pensamos que muchos van a los supermercados. Esperamos que la situación mejore pronto y las ventas suban", concluyó la dueña del comercio