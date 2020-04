Obligatoriedad de barbijo casero en Oro Verde: "La prevención es por el vecino"

Las medidas de prevención en Oro Verde

Desde este lunes será obligatorio el uso de cubreboca o barbijo social en Oro Verde, según quedó establecido mediante el Decreto del Ejecutivo Municipal de esa localidad."Este miércoles sacamos el decreto municipal por el cual, a partir del lunes, será obligatorio el uso de tapabocas en la localidad", comunicó ael intendente de Oro Verde, Oscar Toledo."Nos adelantamos con esta medida pensando siempre en el vecino, en la prevención"Según aclaró, "a los vecinos más humildes, les llevaremos el tapabocas a sus domicilios"."Asesorado por diferentes médicos, nos dijeron que era conveniente ya que se viene aplicando en varios lugares y Nación lo está pensando paraque a partir de la semana próxima sea obligatorio en todo el territorio nacional", argumentó Toledo.Toledo detalló que "desde un primer momento se trabajó en la desinfección de colectivos que llegan a nuestra ciudad, después seguimos con los comercios, vehículos y las calles".Al destacar la colaboración de la Policía provincial, Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios, mencionó "controles permanentes en el centro de la ciudad, en los barrios y los accesos".Según comentó, "se contralaron los colectivos y quienes no podían justificar el traslado, la policía hacía que regresen a sus hogares"."Como en todos lados, hubo lugares que no han cumplido con la cuarentena, pero mayormente hemos sido muy acompañados por nuestros vecinos desde el primer momento", valoró."El vecino de Oro Verde muestra mucha predisposición y colabora con el municipio", destacó el intendente."Se advierte mucho tránsito sobre la Autovía porque somos el cruce de varias ciudades que ingresan a Paraná, además, se liberaron algunas actividades y eso influye para que haya más cantidad de autos circulando", explicó."Por la reducción de Provincia a los municipios, vamos a necesitar de la colaboración de los vecinos Oro Verde, que ha tenido una administración muy ordenada y eso nos permite que los sueldos de nuestros empleados no corran peligro y el poder mantener la prestación de los servicios básicos", explicó el intendente.Asimismo, comentó que este miércoles mantuvo una reunión con intendentes del Área Metropolitana "para analizar las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno provincial, en relación a las propuestas que mandó a Nación cuya respuesta estaría para la semana próxima, porque habría posibilidades de algunos rubros que empiecen a trabajar"."Las empresas no han podido pagar los sueldos y los trabajadores exigen algo que verdaderamente les corresponde, como es su salario.. Esperamos que se solucione y que los trabajadores cobre lo que les resta para que esto se pueda normalizar", confió.