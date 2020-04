15 de abril: Día del Alemán del Volga

Video: Los alemanes del volga festejan su día

Los Alemanes del Volga, tuvieron sus orígenes cuando los alemanes emigraron y se asentaron en las cercanías del Río Volga, en el Imperio Ruso. Una vez que no se sintieron seguros en esas tierras, se vinieron a Argentina.



Este día se celebra, porque en el año 1975, se realizó la primera reunión de los descendientes de Alemanes del Volga, en la localidad de Crespo. Según se sabe, aproximadamente el 20% de los habitantes de la provincia de Entre Ríos, tiene origen alemana.



"Estamos celebrando, honrando a los que nos precedieron. Esta institución fue fundada por Victor Popp, junto a un grupo ilustres que estaban trabajando para darle identidad a las familias y personas, que habían vivido la travesía de venirse desde Alemania", expresó a Elonce TV, Silvia Huber, secretaria de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga de Paraná.



En ese sentido, contó que "el grupo se llamó Alemanes de Volga, pero no porque eran rusos, fue por un acuerdo que hicieron cuando entraron a ese país, antes de venirse a la Argentina, de conservar las tradiciones, con Catalina II de Rusia, llamada La Emperatriz Grande".



"En Rusia, nunca se sintieron cómodos, no hablaban su idioma y no practicaban su religión. Cuando las cosas se empezaron complicar por las guerras, y dejaron de ser valorados, se dieron cuenta que no estaban seguros, fue ahí cuando decidieron salir del país, y venirse a la Argentina".



Además, agregó que "vinieron muchos jóvenes, porque en ese momento la situación era muy adversa, y conformaron un grupo culturalmente muy sólido. Hablaban la lengua alemana, tenían una pertenencia de religiones, y de la herencia de sangre, ya que estaban desperdigados por el mundo. Unieron a todas esas familias que se consideraban Alemanas, pero que vivían en Argentina".



Para finalizar, manifestó que "en nuestra institución, hoy en día, le estamos dando un giro al perfil, si bien seguimos respetando e identificándonos con la cultura alemana, tratamos de ver las tradiciones rusas que no nos representan y resignificando nuestro paso por la Unión Soviética.