APYME: Cuál es la situación de los comercios en Paraná

Debido a la extensión de la cuarentena, muchos pequeños y medianos empresarios, están preocupados por la situación económica que están atravesando. Manuel Gabás, miembro de la Comisión Directiva de APYME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, dialogó con, y contó las medidas que están tomando para sobrellevar la situación."Tuvimos una reunión con el Ministro de Producción, Bahillo y le planteamos que era necesario, que haya un crédito sin interés, no una tasa al 24% como se ofrece, para poder pagar los sueldos, por el periodo de tiempo que dure la pandemia, o por el tiempo que no podamos abrir las puertas de los negocios".Además, agregó que, "el empleado es una parte activa de la empresa, que la necesitamos y ellos merecen cobrar sus sueldos. Este sector, fue el que en el último año generó ganancias escandalosas, y hoy tendrán que poner algo en el lugar. Ese es nuestro primer reclamo".A nivel local, dijo que "la Municipalidad, junto al Gobierno Provincial, elevaron a Nación un proyecto, para que los comercios de calzados, marroquinería e indumentaria puedan hace ventas con delivery"."Se verá, quien después de la pandemia puede llegar a subsistir. Porque no es solamente pagar los sueldos, es también abonar el alquiler, los vencimientos a las deudas de los proveedores. No queremos pensar que puede llegar a pasar y cuantos negocios tiene la posibilidad de cerrar".Para finalizar, dijo que "desde APYMES, apoyamos las medidas que tomó el Gobierno, es importante gozar de salud, celebrar que estamos vivos, por lo cual podemos pensar, y tener proyectos por los cuales pelear".