Este jueves se realizará una colecta de sangre en el Autódromo

El Autódromo de Paraná, cito en Ruta 12 Km. 17, abre sus puertas junto al Club de Volantes Entrerrianos para recibir a más de 35 donantes voluntarios de sangre que se han inscripto para una nueva colecta externa. La actividad, organizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Hemoterapia, tendrá lugar este jueves, de 8 a 12.



En la oportunidad, también participará el Colectivo de Salud Integral Móvil. Cabe destacar que todas estas empresas están inscriptas en el registro de empresas amigas de la donación voluntaria de sangre.



En este contexto de pandemia, la disminución en la cantidad de donantes voluntarios de sangre motivó a los equipos técnicos y profesionales a planificar una serie de colectas externas bajo estrictas condiciones de bioseguridad. Por esto, las instituciones se suman a colaborar en esta propuesta que, hasta el momento, ha sido exitosa, superando las expectativas.



Instituciones amigas y próximas fechas

La última colecta tuvo lugar en el Club Atlético Patronato, y ya se sumaron también en otras oportunidades el Club Atlético Estudiantes; el Atlético Echagüe Club; el Club Talleres y la Iglesia Universal.



La programación continúa con acciones en: Sindicato de Luz y Fuerza (20 de abril); Iglesia Evangélica (23 de abril); Club Paraná (27 de abril); y en el Club Don Bosco, se realizaría el 4 de mayo.



Asimismo, el Programa de Hemoterapia, recuerda a la población que es importante que se acerquen donantes voluntarios a los bancos de sangre, donde están dadas las condiciones de seguridad e higiene. En el hospital San Martín se puede donar todos los días de 7 a 12. Quiénes pueden donar Las personas mayores de edad, entre 18 y 65 años que estén en buen estado de salud, no tomen medicación alguna y desayunen de manera frugal, libre de grasas, pueden donar sangre. Además, no deberán tener síntomas respiratorios como tos, moco o fiebre y también no haber estado con personas que viajaron a los países de circulación de Covid-19 o que resultaron positivas para la enfermedad.