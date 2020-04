Este domingo, Elonce TV transmitirá en vivo la Misa a San Expedito

El 19 de abril se venera al Santo Patrono de las causas justas y urgentes, San Expedito. Cada año, miles de fieles rezan, acompañan y agradecen la intercesión de este mártir católico. Con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, este domingotransmitirá la Misa en vivo a partir de las 11.Desde la parroquia San Martín de Porres, de barrio Anacleto Medina, el padre Germán Brusa explicó aque "vamos a hacer igual la celebración de la Misa, con cinco personas, cuidando que no haya mucha gente. La Misa será transmitida y agradecemos ese gesto, porque así puede llegar a miles de personas que habitualmente vienen y participan"."Se dará la bendición de la gente, de los objetos, de sus herramientas. Se hará también una bendición especial por todos aquellos que sufren por esta situación de la pandemia, no solamente por la salud, sino con las consecuencias de la cuarentena. Hay gente que no está pudiendo trabajar, no tienen ingresos y necesitan del apoyo material y espiritual", comentó.