Casos sospechosos o confirmados de Covid-19 se atenderán en hospitales públicos

El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), Dr. Víctor Lozze, indicó aque los casos sospechosos o confirmados de coronavirus se atenderán únicamente en los efectores públicos, se tenga o no la cobertura de una obra social."Estamos trabajando de forma continua para ver cómo vamos a afrontar esta situación tan delicada que es la pandemia de coronavirus", afirmó el profesional y explicó que junto con las autoridades de salud de la provincia y los sanatorios se decidió "que; además si no está dentro de la seguridad social o la obra social provincial, el gobierno se hará cargo y abonará como si fuera un arancel de Iosper".Sobre cómo se llevará a cabo este acuerdo, Lozze dio cuenta que "Salud Pública provincial tiene perfectamente distribuido en todo Paraná y Paraná Campaña cómo se va a trabajar con el tema del coronavirus."."Tenga obra social o no, coronavirus tendría que ir lo más posible al efector público", remarcó.El presidente de ACLER aclaró que "todavía falta pulir alguna de estas decisiones, que tienen que quedar por escrito y perfectamente plasmadas para que no haya errores en el traslado, la información y lo que tenemos que hacer"; pero el acuerdo de palabra con las autoridades ya está.Consultado sobre la disponibilidad de camas en la parte privada, expresó que "es un viejo problema que tenemos de hace mucho tiempo. Los sanatorios privados no hemos podido crecer por diferentes motivos, así que haremos hasta donde se puede, no podemos inventar los lugares que no tenemos".Finalmente, Lozze mencionó que "lo que más preocupa de esta situación es una pandemia nueva, de cuatro meses de evolución que está dando vueltas en todo el mundo y se hace lo mejor que se puede, pero ese bichito que no vemos se está metiendo en la población. Creo que las políticas que se están usando en salud son efectivas, buenas y estamos trabajando para evitar que esto se propague más de la cuenta".