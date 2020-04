Puerto Sánchez: Cómo viven los pescadores tras la bajante del río

La bajante histórica que el río Paraná, deja al descubierto imágenes nunca vistas e impensadas para mucha gente, dado que estamos ante una situación de la cual no se tiene registros al menos en 50 años."Te da la sensación que podes llegar caminando a la Isla, por el río. La verdad es que la bajante nos hizo mucho daño, sobre todo a los pescadores", expresó aJosé Luis, pescador de Puerto Sánchez.Sobre la expectativa que tienen con la apertura de las compuertas de Brasil, dijo que "tenemos esperanzas, hoy me enteré que las habían abierto un poco, tiene que ser gradual la apertura, porque si las abren de golpe, a los pescadores no nos beneficia"."Además la pandemia tampoco nos ayuda, que por suerte algo se pudo pescar antes de Semana Santa y se vendió por las redes sociales. Hoy en día, hay personas que no tienen para comer, que buscan ayuda para poder darle algo a su familia".Al respecto de la bajante, contó que "por la apertura de las compuertas, habría un incidencia recién la semana que viene. De igual manera, tenemos que esperar que pase la pandemia, y poder salir a trabajar".