Abuelita maestra: Recrea la escuela en casa para que sus nietos hagan la tarea

La pandemia por el coronavirus obligó a la suspensión del ciclo lectivo 2020 a pocos días de su inicio y hasta el momento no hay una fecha concreta del regreso a las aulas.Ante esta situación, desde los establecimientos educativos se organizaron y envían a sus alumnos las actividades para seguir estudiando en casa o dictan clases on line.Para quienes cursan el nivel secundario y algunos grados avanzados de la primaria, quizás no sea tan difícil adaptarse a la modalidad de aprender en casa, pero para los pequeños que tenían toda la ilusión del primer grado, la tarea en casa puede no resultar tan sencillo.y es el segundo de tres hermanos.. Como le costaba la concentración para sentarse a realizar las actividades que le mandaba la seño,Melina Manucci es la tía de León y en diálogo concontó esta particular historia y cómo aprender en tiempos de aislamiento en el marco de una pandemia.Lay lograr que León se motive a realizar la tarea. Melina contó que su mamá, y utiliza "mi chaqueta porque yo soy profesora de educación tecnológica".En un principio, Lidia comenzó dando las clases en el patio, pero el pequeño se distraía y pedía recreos a cada rato. Ante ello, le propuso usar los guardapolvos y simular que estaban en el aula. Fue así que León "se re enganchó" y la idea de la abuela funcionó., acotó.Consultada sobre si hay horarios para las clases, Melina contó que generalmente es a la siesta, pero siempre le van consultando a León y también a su hermana de 9 años que es la otra alumna, si están con ganas de trabajar. En este punto, dejó en claro que la abuela habita en la misma vivienda. También hay un hermanito de 3 años, que si bien aun no está escolarizado "es el más interesado en hacer las actividades".Seguramente hay muchas abuelas Lidia en estos tiempos de aislamiento. Sólo es cuestión de adaptarse a las circunstancias y que los más pequeños de la casa vivan la experiencia de aprender en casa de la mejor forma posible.