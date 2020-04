Ópticas de Entre Ríos piden habilitación para trabajar en cuarentena

La Asociación de Ópticas de Entre Ríos elevó un petitorio a las autoridades nacionales y provinciales para ser exceptuadas de la cuarentena, como sucede en otras provincias y poder retomar la actividad.



En diálogo con Elonce TV, María Delbino, propietaria de una óptica de la ciudad de Paraná, señaló que "pedimos dar el servicio por las urgencias que tenemos. La gente que necesita un anteojo o que se le ha roto, el usuario de lente de contacto que no tiene para reponer, no pueden acceder a nuestro servicio porque las ópticas están cerradas".



El sector elevó el pedido a Nación y también al Gobernador de Entre Ríos a través de la Ministra de Salud "y esperamos que esto se normalice lo antes posible porque es mucha la gente que está necesitando el servicio de óptica, es imprescindible. Si no ves bien, no podés hacer un montón de actividades".



Otras provincias, como Chaco, Corrientes y Salta "ya lo han hecho por la demanda que hay", agregó.



Delbino también reconoció que por otro lado, está "el tema económico porque se está necesitando un respiro".



En caso de ser exceptuados, confirmó que la actividad en las ópticas se retomaría "con todas las medidas de seguridad biosanitarias para proteger a los trabajadores y clientes, porque si no nos cuidamos, el riesgo es mucho", dijo finalmente. Elonce.com ¿Por qué las ópticas deben estar exceptuadas de la cuarentena? 1. Los ópticos son auxiliares de la salud. Prestan un servicio indispensable ya que permiten a las personas con defectos visuales poder realizar sus actividades. En otros países están exceptuados de la cuarentena desde el comienzo de la misma.



2. La gran mayoría de los usuarios de anteojos disponen de un solo par para realizar casi todas sus actividades. Una persona con un anteojo descalibrado, con un cristal roto o rayado, con una patilla rota o sin plaquetas de apoyo nasal; no puede realizar sus actividades correctamente o directamente está imposibilitada. Estas situaciones son muy comunes en una óptica y durante estos días de cuarentena no hemos podido resolverlas.



3. Muchas personas tenían encargados sus anteojos antes que se declare la cuarentena y no han podido retirarlos.



4. Los usuarios de lentes de contacto deben reemplazarlos después de determinado tiempo de uso. Muchos no previeron que la cuarentena se extienda y ya están necesitando nuevos lentes de contacto.



5. Los usuarios de lentes de contacto de altas graduaciones o que usan en un solo ojo, también deben reemplazarlos periódicamente y en la mayoría de los casos no pueden o no tienen anteojos aéreos que les permitan ver correctamente.



6. Muchas personas mayores que utilizan lentes de contacto terapéuticos para proteger sus corneas deben reemplazarlos indefectiblemente. En muchos casos esto se realiza en el domicilio del paciente.



7. Muchas personas tenían encargados sus lentes de contacto antes que se declare la cuarentena y no han podido retirarlos.