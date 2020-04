Asesoran a madres para el cobro de las cuotas alimentarias judicializadas

Ante los inconvenientes de madres para acceder al cobro de las cuotas alimentarias judicializadas debido a que no están bancarizadas, Elonce TV consultó a la Subsecretaría de la Mujer y Diversidad de Paraná, desde donde se explicó cómo se trata de brindar una respuesta al reclamo.



"Hemos registrado solicitudes de ayuda de mujeres que cobran la cuota alimentaria judicializada por ventanilla, porque no podían acceder a la misma debido a que esto no está contemplado, en principio, en la normativa establecida por el decreto presidencial", explicó a Elonce TV la subsecretaria de la Mujer y Diversidad de Paraná, Cristina Ingleson.



De acuerdo a lo que indicó, "el intendente Bahl, en una gestión ante el Banco de Entre Ríos, resolvió articular las acciones para posibilitar este cobro".



Tal es así que quienes cobran la cuota alimentaria por la ventanilla del Nuevo Bersa de Paraná, deberán comunicarse al teléfono 343 5 163683 de la Subsecretaria de Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Paraná.



Según comunicó Ingleson, se puso a disposición el número de la Subsecretaría, el 435163683, "para que las mujeres que necesitan cobrar la cuota alimentaria porque no tienen tarjeta, se pongan en contacto con nosotras, que les vamos a tomar sus datos, el número de cuenta judicial y su número de teléfono para comunicarnos con ellas".



"Los listados los vamos a entregar a los funcionarios del Banco que se ocupan del tema", prometió la subsecretaria municipal.



"Ya hicimos una primera presentación con 20 personas, está en lista otro grupo para presentar y definimos resolver grupo por grupo", explicó Ingleson.



En la oportunidad, la subsecretaria municipal comentó que "los bancarios que tienen que tomar la respuesta, no tienen toda la información al día y ahí se suscitan inconvenientes". (Elonce)