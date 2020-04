Otra vez, largas filas frente a la sede de Iosper: Testimonios de afiliados

Institucionales Iosper reitera que la atención personal es para afiliados con urgencias médicas

Otra vez volvieron a registrarse largas filas de afiliados frente a la sede de Iosper, sobre calle Gualeguaychú; para un lado, de quienes iban a solicitar remedios crónicos, y por el otro, para la obtención de órdenes de consulta, registróPor la emergencia sanitaria, que establece la cuarenta obligatoria destinada a frenar la pandemia del coronavirus en la Argentina, y ante la demanda de atención registrada en las delegaciones de la provincia, Iosper dispuso la atención personal de sus afiliados, en el contexto del plan de contingencia, sólo para aquellos casos de urgencia médica, medicamentos crónicos o los relacionados con patologías agudas y prácticas que, por su naturaleza, resultan impostergables.Es necesario aclarar que hay afiliados, en su mayoría adultos mayores, que no tienen acceso y manejo de las nuevas tecnologías como para poder realizar sus trámites de forma on-line."Hace una hora que espero para sacar una orden", aseguró aun afiliado de 76 años. "Vengo a retirar los medicamentos oncológicos y porque le falta un sello al pedido, hace 15 que no me los dan. Les parece justo", se preguntó."Te hacen respetar las distancias pero acá estamos.. esto es el colmo", reprochó."Desde las 9.30 espero para entregar un formulario para remedios crónicos, y te hacen volver a los dos días para retirarlos", comentó otra afiliada. Y continuó: "Si tanto te hacen esperar tendrían que revisarlo y autorizarlo en el momento"."Hace diez años que me dan estos remedios, este trámite es solo una renovación que hago cada seis meses; deberían dármelo en el momento y no hacerme volver en dos días", se quejó la mujer.Una situación similar era la de otro afiliado que se presentó en la sede de Iosper para entregar una planilla de solicitud para medicamentos crónicos. "Todos los meses vengo personalmente, y para mayor seguridad, lo sigo haciendo", comentó a"Al ser una solicitud para medicamentos crónicos, si o si uno tiene que venir a hacer el pedido y volver a los dos días para que te lo den. Es irrisorio", se quejó otro hombre."Tengo más de 65 años y se nos hace difícil, hay quienes tienen dificultades para caminar", evidenció la mujer que iba para retirar una orden de consulta.Las ordenes de consulta que no requieren auditoria, pueden ser obtenidas a través de la página web de Iosper, http://www.iosper.gov.ar/. Aquellas que sí la necesitan, deberán canalizarse por las vías habituales, siempre que se trate de una urgencia.Quienes requieran más información, puede consultar llamando al 0800 444 4677, o a través de los Whats App +549 343 4807765 o +549 343 5056660.Para la prescripción y dispensa de medicamentos, Iosper puso en funcionamiento dos números de WhatsApp y correos electrónicos:-3444-436020 y prescripcion.oncologicos@iosper.gov.ar para los medicamentos del Plan Oncológico-343-4719789 y prescripcion.cronicos@iosper.gov.ar para los medicamentos del Plan CrónicosSegún se informó, médicos y afiliados pueden enviar fotos de las prescripciones originales realizadas en el formato habitual de papel.Según se aclaró a los afiliados, estos números de WhatsApp no deberán ser usados para reclamos y/o llamadas de ningún tipo.