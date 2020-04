Taxistas renovaron el pedido de asistencia ante el parate en la actividad

Política Los rubros calzado e indumentaria pidieron autorización para comercializar

Referentes de las cuatro entidades que nuclean a los taxistas de la capital entrerriana, Asociación de Taxistas Libres y Particulares; Sociedad de Taximetristas; Cámara de Taximetristas de Paraná y de la Cooperativa de Radio Taxi, renovaron el pedido a las autoridades municipales y provinciales por una ayuda económica ante el parate que registra la actividad en el marco de la cuarentena obligatoria."Solicitamos un subsidio para poder seguir en la actividad", aseguró ael presidente de la Cámara de Taximetristas de Paraná, Armando Bravo."Hemos hecho un montón de pedidos a la Municipalidad y a Gobernación solicitando un subsidio por nuestra situación, porque no tenemos nuestro único medio de vida, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas", apuntó."No tenemos trabajo porque la gente está es sus casas, no hay actividad en la ciudad. Y el taxi es la única forma que tenemos de llevar el pan a nuestras casas", explicó el trabajador del volante.De acuerdo a lo que comentó, son unos 300 taxistas los que se encuentran en una situación desesperante en la ciudad de Paraná."El gobierno nos quita el trabajo, sin darnos una respuesta.. Nuestros hijos nos piden la leche todos los días, y no hay forma de dársela", lamentó Bravo.Por su parte, Luis Santana de la Asociación de Taxistas Libres y Particulares, apuntó que "la situación del taxista está muy difícil, porque hay poco trabajo"."Gastamos dinero de nuestros bolsillos para colocar el blindex entre los asientos, el alcohol en gel y los barbijos, pero hacemos entre dos y tres viajes en 12 horas. Es muy poco", lamentó.Mientras que el presidente de la Asociación de Taximetristas, Sergio Giacinti, argumentó: "Muchos compañeros no han podido cobrar el IFE porque los requisitos son demasiados y con un ingreso familiar en la casa, el pedido ya se cae, siendo que con $10.000 en un hogar no se puede hacer nada, y menos si uno paga alquiler"."Es imposible subsistir con $10.000", sentenció.