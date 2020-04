Vacunación antigripal: Centro de salud Carrillo difundió un contacto de WhatsApp

La médica del Centro de Salud "Dr. Ramón Carrillo", Dra. Paola Buppo, a través deencomendó "a los vecinos, que se queden en sus domicilios porque el personal a cargo de vacunación y algunos médicos también estamos saliendo a hacer vacunación casa por casa".aclaró la doctora. Y según comentó,Es que la población que debe cubrir el Carrillo es la que comprende las calles Los Jacarandaes, Ejército, Galán, Pirán, Ituzaingó, Montiel, y los barrios Las Flores Libertad, Giachino, 33 Orientales y Mercantil."No hay posibilidades de vacunar a 100 personas en un día, humanamente es imposible", reconoció la Dra. Buppo, al tiempo que aseguró: "Aumentó la población de personas que nunca antes se habían vacunado, y este año lo está solicitando".Para organizar la demanda, el centro de salud puso a disposición un contacto telefónico directo con la agente sanitario encargada de la vacunación., explicó."Una vez que llamen al teléfono que difundimos para anotarse, que esperen en sus casas, porque además quien se queda encerrado en su casa, como se lo está pidiendo por la cuarentena, no se contagiará de ninguna enfermedad", encomendó la doctora."Vamos a cubrir toda la zona programática del centro de salud, pero nos lleva tiempo", insistió. "Y pedimos paciencia porque la gente está ansiosa y nos agrede", agregó."Tratamos que entiendan que no es que no queremos vacunarlos, si no que tratamos de hacer lo humanamente posible para llegar a todos los domicilios", remarcó.De acuerdo a lo establecido por Salud de la provincia,, explicó la médica, al tiempo que aclaró:prometió.De acuerdo a lo que comunicó la médica, los centros de salud reciben las dosis por tandas y al Carrillo, el viernes, le llegaron 400. "La próxima semana nos llegarían más dosis", estimó la Dra. Buppo.Al preguntarle a la doctora si el Carrillo está preparado para atender a pacientes con síntomas compatibles con coronavirus, ésta explicó que "se dispuso un área y un consultorio específico para aislar a ese paciente y es el médico de guardia el que hará el interrogatorio; si se confirma la sospecha por COVID-19, se lo deriva en ambulancia al hospital San Martín, que es el centro de referencia, para hacer el hisopado y diagnóstico"."El centro de salud sigue funcionando, atendiendo diariamente a una cantidad reducida de personas", comunicó.Consultada a la Dra. Buppo por quejas de vecinos en relación a lo no atención telefónica en el Carrillo, ésta explicó que"Y esa persona no está solo para atender el teléfono, porque tiene otras funciones, como la de atender a los pacientes que vienen a sacar turno por ventanilla, entregar historias clínicas, ofrecerle lo que necesita al médico que está atendiendo en el momento, por eso, pedimos que insistan porque en algún momento serán atendidos", encomendó."La guardia y los consultorios médicos están funcionando para el control a embarazadas, se atienden patologías y a pacientes con enfermedades crónicas con turnos programados. Pediatría realiza controles a niños enfermos y controles de niño sano a menores de seis meses", detalló la médica, al tiempo que aclaró: "No puede haber más de cinco personas en la sala de espera".