Amplios operativos de control policial y sanitario en el ingreso a la ciudad

Se están llevando a cabo controles, en la zona de microcentro y en todos los accesos de la capital entrerriana. Los operativos los realizan la Policía de Entre Ríos junto con personal de Transito y de Salud de la municipalidad de Paraná.Hernán Góngora, jefe de Seguridad Urbana de la Policía de Entre Ríos, comentó a Elonce TV que "a partir de la 7 de la mañana se desplegó un operativo de control,en calle Raúl Uranga, que está integrado por personal de la policía de la provincia, conjunto con personal de salud y tránsito de la municipalidad. En este sector ingresan muchos vehículos"."Desde la policía le solicitamos a las personas que están en el vehículo el permiso para circular, los inspectores de transito piden la documentación del rodado, y el personal de salud, controlan a las personas que vienen de otra provincia", agregó.En cuanto al permiso para circular Góngora remarcó que "si bien en nuestra provincia no se exige la misma constancia que solicitan en Buenos Aires,. Las personas que asisten a sus padres o a diversos adultos mayores, deben tener el formulario de la declaración jurada completada a mano, que los habilitan para transitar".Cuando un pasajero de un remis no puede comprobar que está autorizado para circular, se le pide que retorne a su domicilio", indicó.En relación a la cantidad de movimiento que se ha visto en las últimas horas en la ciudad, Góngora aclaró que ". Lo más frecuente es ver más de una persona por vehículo, pero en la mayoría de los casos se trata de personas que tienen que hacer consultas médicas o desplazarse hacia su lugar de trabajo"."Siempre realizamos operativos de control, con el correr de los días la gente ha tomado conciencia las personas que salen, son realmente porque lo necesitan".Según observó, el personal policial contaba con máscaras y barbijos. En este sentido Góngora indicó que "nosotros estamos en un lugar que tenemos contacto con muchas personas, entonces debemos tomar precauciones necesarias, utilizamos máscaras, barbijos y no tocamos la documentación que las personas que transitas exhiben".