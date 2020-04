Deben solicitar un turno previo quienes tengan que retirar autos secuestrados

Paraná Secuestraron alrededor de 50 vehículos durante el fin de semana en Paraná

Institucionales Extienden por 90 días el vencimiento de las licencias únicas de conducir

La Municipalidad de Paraná informó los pasos que deben cumplimentar aquellas personas a las cuales se les secuestró el vehículo en la vía pública. Deben dirigirse directamente a lacon sede en el edificio de Cinco Esquinas. También pueden solicitar un turno previo a los teléfonosAdemás se subrayó que la persona debe presentarse con: Tarjeta verde o azul, seguro vigente (en caso de tener constancia digital una fotocopia), permiso de circulación, licencia de conducir (vigente o que encuadre dentro de las resoluciones 7, 11 y 13 de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano que prorroga de licencias vencidas del 15 de febrero al 26 de abril inclusive). In situ, completa un acta, abona el costo del acarreo y si no registra multas (anteriores) impagas, podrá retirar el vehículo.el secretario Legal y Administrativo del municipio, Pablo Testa., indicaron desde la comuna.En este sentido, Testa remarcó que "por disposición nacional los carnets que estén vencidos después del 14 de febrero, pueden circular con normalidad. En este momento la fecha no es un determinante para la infracción".