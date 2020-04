Desmintió tener coronavirus y pide volver a su casa: Vecinos lo habían amenazado

Un hombre que vive en barrio El Sol, sobre calle Santos Vega, desmintió tener coronavirus y asegura que se hizo la prueba de hisopado para comprobarlo. Pide volver a su vivienda.En diálogo con, Juan Federico Lawrie, contó que "los vecinos me habían hecho problemas por el tema del coronavirus, diciendo que yo lo tenía. Le hicieron problemas a mi familia, a la chica que me dio un lugar. Yo tengo el comprobante de que es negativo, no tengo coronavirus. Quiero volver, porque hubo amenazas de que si volvía prendían fuego la casa, decían que yo tenía coronavirus".Comentó que "no tuve nunca síntomas. Yo me iba a Córdoba porque trabajo en un tambo. Me pararon en Santa Fe, me trajeron a Paraná para cumplir la cuarentena, pero con el estudio que daba negativo. Quiero llevar tranquilidad a los vecinos, yo no tengo nada, tengo el certificado que lo dice. Me hice el estudio en Córdoba"."Yo ahora estaba en la calle porque no podía volver al domicilio, porque iban a hacer problemas los vecinos. Quiero volver porque tengo hambre, tengo frío, hoy me mojé todo", dijo.