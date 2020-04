Red de apoyo para adultos mayores: Cómo evitar las estafas telefónicas

La Subsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paranádetalló a, la atención que se brinda a los adultos mayores en el contexto de cuarentena y las medidas necesarias que se deben tomar para el cuidar y evitar las estafas telefónicas."Nosotros trabajamos en una Red de Apoyo para adultos mayores, desde el área Dirección de Personas Mayores tratamos de resolverlos problemas más urgentes, y los casos más leves, como la contención por teléfono, se lo derivamos a nuestros voluntarios"."Junto a la policía y a el área de Delitos Económicos, estuvimos trabajando sobre lo que son las estafas telefónicas, para alertar a las personas mayores y tratar de que no caigan en la trampa., contó Osuna.En ese sentido, dijo queSobre la posibilidad que tiene los adultos mayores de que la red le realicen las compras, dijo que "en una primera instancia, si la compra no es urgente, tratamos de que las personas esperen, pero si es algo que requiere de nuestra atención, vamos personalmente, para que no se genere una situación de desconocimiento".