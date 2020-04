Realizan tareas de limpieza en el arroyo Las Viejas

Allí, personal de la Secretaría de Servicios Públicos puso en marcha la limpieza del curso de agua que desemboca en el río Paraná. Ante la gran cantidad de residuos localizados en el canal, se solicita a la comunidad no tirar residuos y elementos de gran porte que obstruyen perjudicando la normal circulación del agua y además causan gran contaminación.



Emanuel Redondo, titular del área municipal, supervisó las tareas que iniciaron este lunes y continuarán toda la semana. "Es un trabajo que se venía postergando desde hace un año y medio y la falta de mantenimiento provocó muchos problemas y sobre todo en épocas de lluvia. Se continuará durante la semana y luego cada cuatro meses se volverá a intervenir para mantener el arroyo limpio", señaló el funcionario.



"Recomendamos y pedimos a toda la ciudadanía que colabore con la limpieza, que tomen conciencia y no arrojen elementos y residuos a ningún arroyo. Acá vimos muchas cubiertas de autos, puertas y heladeras que se acumulan y muchas veces producen inundaciones", manifestó Redondo.



En el mismo sentido, se solicita a la comunidad evitar sacar desechos de podas, grandes elementos y residuos que no sean domiciliarios para no entorpecer el servicio de recolección de residuos.



La Secretaría de Servicios Públicos continúa brindado distintas prestaciones de servicios en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19. La recolección de residuos se realiza periódicamente de 6 a 20 horas; y además, se siguen con las tareas de desinfección en lugares de gran concurrencia pública como entidades bancarias, correo y zona del microcentro.