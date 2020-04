En Aldea Brasilera se exigirá el uso obligatorio de barbijos caseros

Uso de barbijos, obligatorio

"Tratamos de cumplir lo mejor posible con la cuarentena; los vecinos, en general, tienen buen acatamiento", aseguró ael intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez.El mandatario municipal reconoció que, "los vecinos ya se están cansando de la cuarentena, pero en general, la cumplen y respetan"."Ayer se desbandó la cuarentena porque se vio gente paseando, algunos vecinos de edad que son los que deberían cuidarse más que todos, pero estaban un poquito cansados de estar encerrados, y otros irresponsables que salieron a pasear a caballo y en bicicleta", advirtió, al tiempo que adelantó: "Ya nos reunimos con el comisario para tomar todos los recaudos para el próximo fin de semana y que no vuelva a ocurrir".De acuerdo a lo que remarcó el intendente, desde la Municipalidad se trabaja junto a personal del Centro de Salud, Bomberos, personal de la comisaría "que no puede cumplir con todos los lugares a cubrir porque es poco el personal con el que cuenta"."Se hacen operativos en el paraje de la Virgen, Aldea Salto, el acceso a la localidad, pero se complica para cubrir todos los accesos en forma simultanea", reconoció Ramírez.Y continuó: "Este lunes abrimos las puertas del municipio, con todos los cuidados, respetando las restricciones para hacer la cobranza de los servicios a vecinos que no tiene cómo desplazarse a otras localidades".En la oportunidad, Ramírez adelantó aque el asesor legal de la comuna revisaba la ordenanza municipal para "solicitar el uso obligatorio del barbijo casero, no el profesional porque es el que necesita el personal de salud, a todo aquel que ande en la vía pública, asista a comercios, a lugares públicos, como quienes atienen en esos espacios"."Desde la Municipalidad damos el ejemplo y todo el personal trabaja con el barbijo correspondiente", sentenció.