Reabrieron los bancos para el pago a jubilados: Recomendaron no apresurarse

Las entidades bancarias comenzaron este lunes a abrir al público y empresas en general para atender los pagos por caja a jubilados y pensionados que no posean tarjeta de débito, según terminación de DNI.Es que con turno previo, los bancos empezaron a atender al público y empresas en general para realizar trámites presenciales, y sólo hacen pagos por caja a jubilados y pensionados que no posean tarjeta de débito, según terminación de DNI.", aclaró ael secretario general de La Bancaria, Juan Carlos Navarro.Fue en ese sentido que"Es una situación atípica, restringida, y la evaluación se hará al final de la jornada para tener un panorama sobre las condiciones en las que se trabajó, qué medidas de seguridad tomaron los bancos para los trabajadores y el público en general", comunicó Navarro"Lamentablemente, las inclemencias climáticas hacen que la espera de la gente afuera, porque no puede ingresar para mantener el aislamiento y las condiciones de seguridad para el usuario y los empleados, dificultan el funcionamiento durante la jornada", apuntó, al tiempo que reconoció: "No sabemos cuántos turnos dio cada banco y qué demora hay en la atención".En la oportunidad, Navarro aseguró que "La Bancaria viene solicitando un protocolo de seguridad en todas las entidades financieras, máscaras y mamparas en los escritorios de los oficiales de negocios que estarán más expuestos al público; algunos bancos las instalaron pero otros son reticentes y solo avanzaron con la entrega de máscaras".El representante de los bancarios adelantó que se exige a todas las entidades financieras "bancos que cumplan con todas las medidas de seguridad, el alcohol en gel en cada caja para tomar los recaudos".Respecto del uso de guantes, apuntó que "es relativo", y comentó que "son incómodos para los cajeros".Asimismo, Navarro apuntó que para la atención al público, las entidades convocaron a todo su personal disponible. Fue en ese sentido que bregó por una rotación de personal "para no exponerlos tanto, porque hay un riesgo por muchos trabajadores en una misma sucursal y ante algún problema que pueda tener uno de los empleados, todos tienen que pasar a cuarentena"."Los bancos no tienen que arriesgar a una convocatoria masiva de empleados porque ponen en riesgo la situación del personal y el mismo funcionamiento de la sucursal", encomendó el bancario."Hay grises en las resoluciones que tomó el Banco Central que deberán resolverse en función de las situaciones que se presenten en las sucursales", acotó al respecto. (Elonce)