Video: Informe sobre las acciones del Municipio frente a la pandemia por el Coronavirus

Nicolás Mathieu, Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, realizó el informe diario de acciones durante esta emergencia sanitaria. En primer lugar, comunicó que continúa el operativo de vacunación antigripal.

Personal de los centros de salud municipales, aplican las dosis a domicilio priorizando a las personas mayores de 65 años o grupos de riesgo, con el objetivo de cumplir con la cuarentena cuidando a los vecinos.

Los vecinos tienen que comunicarse con el centro de salud más cercano a su domicilio para coordinar el encuentro. Se recuerda que en esta emergencia el Municipio extendió el horario de estos establecimientos de 7 a 17 hs. Cabe aclarar que la vacunación antigripal se requiere todos los años, y que no inmuniza contra el Covid-19. Para este virus no hay vacuna y se recomienda seguir cumpliendo el aislamiento social y el protocolo de prevención.



Mathieu destacó que la gestión tiene como prioridad contener a todos en este difícil momento. Por eso sigue también el trabajo en el refugio del Centro Integral Comunitario II (CIC Este) donde hoy se encuentran alojadas un total de 40 personas. Allí pueden quedarse las 24 horas del día, con un lugar apropiado para dormir, higienizarse y comer. De esta manera, pueden cumplir con la cuarentena obligatoria ya que son personas que no tienen un hogar.

El refugio está ubicado en la zona este de la ciudad -calles Fermín Garay y Roque Sáenz Peña-. Cuenta con cocineras, seguridad y trabajadores municipales las 24 horas. Además se hacen controles de salud por la presencia de algunas personas con enfermedades prexistentes y se organizan actividades recreativas.



Por otro lado, informó que se está asistiendo con un operativo de tránsito en los lugares de trámites y cobros.

Para cuidar a los vecinos y sobre todo a los adultos mayores, en estos lugares se han dispuesto sillas manteniendo el distanciamiento preventivo, por lo que ocupan la vereda yparte de las arterias. Por eso, se disponen vallas y conos desviando el tránsito en cada zona. Para terminar insistió en la necesidad de cumplir con la cuarentena mientras el Municipio garantiza los servicios esenciales.