Vecino denunció desbordes cloacales en barrio Francisco "Pancho" Ramírez

"Las cloacas están reventadas en todo el barrio", aseguró un vecino del Francisco "Pancho" Ramírez a Elonce TV.



"Obras Sanitarias no nos da soluciones, ya no sabemos con quién hablar. Vienen, destapan y a la media hora está tapado", se quejó Juan Carlos Almirón, desde Bulevar Sarmiento y Arroyo Grande donde "reventó" un desagüe cloacal.



Y continuó: "No se puede vivir, y en el barrio hay gente grande y criaturas", argumentó.



En la oportunidad, Almirón advirtió que junto a los vecinos barrio "vamos a cortar calle Laprida para que nos den una solución". Es que según advirtió, "desde hace 15 días" se repite esta situación. (Elonce)