Bajante del río Paraná: Politólogo instó a "descartar las teorías conspirativas"

Paraná Explican a qué se debe la bajante histórica del río Paraná

El río Paraná, a la altura del puerto en la capital entrerriana se encontraba este viernes a una altura de 78 centímetros, de acuerdo al registro de Prefectura Naval Argentina.Si bien el río tiene un régimen que fluctúa entre subidas y bajantes, ésta es de tal magnitud que está afectando aspectos sanitarios, ambientales, recreativos y como así también en aspectos sanitarios y medioambientales.Ante esta situación, fuentes de la Cancillería argentina confirmaron que el Gobierno está en contacto permanente con Brasil y con Paraguay, y este fin de semana una comisión de técnicos se reunirá para analizar la situación en general y el monitoreo de la represa hidroeléctrica Itaipú, en virtud del tratado tripartito, y su eventual relación con la bajante del Paraná.Al respecto, el Director Dep. de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UCA Paraná, Gustavo Tarragona, explicó: "Brasil tiene construidas alrededor de siete represas a lo largo del río Paraná, y es evidente que esto está generando ciertas ideas en torno a que ese país ha cerrado las compuertas de muchas de estas represas para hacer frente a la escases de agua".Sin embargo, el politólogo aclaró que "muy poco del caudal del Paraná, del Iguazú y del Uruguay, obedecen a la escases de lluvia sobre todo en el centro-sur del territorio brasileño, parte del paraguayo y parte del noreste de nuestro país donde hace aproximadamente hace más de diez meses que no llueve".Fue en ese sentido, que Tarragona apuntó que "por más que Brasil abra las compuertas de sus represas no se verá mejorado el caudal de agua en el curso argentino del río Paraná".En la oportunidad, el especialista en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UCA Paraná, comentó que, "potencialmente, los intereses de los diferentes Estados podrían llegar a tener un potencial de conflictividad".Sin embargo, destacó que "Argentina mantiene buenos mecanismos de cooperación y consulta con países limítrofes como Brasil, Uruguay y Paraguay; no creo que a esta altura de las relaciones diplomáticas, un hecho que no obedece al accionar humano, porque tiene que ver con cuestiones ligadas a la naturaleza, pueda repercutir en un enturbiamiento de las relaciones exteriores de Argentina con países vecinos"."Deberíamos descartar las teorías conspirativas en torno a ese manejo de los embalses río arriba por parte de los brasileños", cerró el politólogo.