Viernes Santos: Cómo vive esta celebración la Capilla San Martín de Porres

Se desarrolla una Semana Santa particular, este viernes santos, no se podrá realizar la tradicional peregrinación de las siete iglesias, en el marco de aislamiento social preventivo y obligatorio. En este sentido, habló con el Padre German Bruza, párroco de la capilla San Martin de Porres, quien contó sobre cómo viven esta Semana Santa."Es la primera vez que nos toca vivir una situación así, la fuente de personas no está presente, como otros años que venían a visitar la capilla. Entendemos que son circunstancias en donde Dios nos está hablando, y tenemos que poder ver algo distinto. Muchos sacerdotes coincidimos en que es algo providencial, quizás había cosas que antes no teníamos en cuenta o dábamos por hecho, esto que sucede nos hace reflexionar mucho, como el modo de vivir la fe de las personas", expresó el párroco."Este tiempo pudimos ver, que la gente tiene un deseo y una sed de Dios muy grande. Antes nosotros nos concentrábamos mas en las personas practicantes, es decir que venían las celebraciones, que siempre estaba pendiente de la Semana Santa, pero dejábamos de lado las personas que por ahí aprovechaba esos días para viajar, y hoy nos encontramos muchos fieles que estando en casa, nos piden alguna cercanía espiritual y desde ese punto tenemos una responsabilidad para poder llevar alguna palabra de aliento en estas circunstancias".Sobre cómo se adaptó la comunidad a las nuevas propuestas, contó que "no nos queda otra que vivirlo desde casas, realizamos varias misas en videoconferencia. Cuesta mucho renunciar a las actividades cotidianas, pero adoptamos muchas aplicaciones para poder vernos entre todos. Propusimos realizar ejercicios espirituales vía redes sociales, y subimos videos a YouTube. Se generó y descubrió algo nuevo, que nos está haciendo bien, porque pudimos profundizar en algunas cuestiones existenciales, que antes no lo pensábamos mucho.