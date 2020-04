Niño murió tras una cirugía: "Se estaba recuperando, no sabemos qué pasó"

Policiales Niño murió tras una cirugía y su familia pide la realización de la autopsia

Valentín Godoy, de 13 años, ingresó el pasado 25 de marzo al hospital materno infantil San Roque, de la ciudad de Paraná, con un cuadro de apendicitis. Fue operado cinco veces y aunque parecía que se estaba recuperando, su cuadro comenzó a empeorar con el correr de los días. Finalmente falleció.que "estamos muy mal, dolidos por lo que pasó. Él ingresó por un problema en el apéndice, era algo leve, no grave. Nosotros en todo momento dijimos que él no estaba bien, que no se recuperaba. Nos decían que era normal, pero nunca nos daban una explicación justa. Cada vez que entraba a cirugía era una operación distinta, algo le sacaban, algo le hacían, nunca terminaban"."Después de cada cirugía nos decían que él quedaba bien, que ellos hacían todo lo posible, pero nunca sabían lo que tenía, nunca nos daban una explicación. Para el cirujano siempre lo operaba y estaba bien. Nadie se hacía cargo de lo que pasaba. Volvía a sala, pero empezaba con los cuadros de fiebre y vómitos. Se agravó cuando le quisieron hacer la transfusión de sangre. Tenía el corazón muy acelerado, estaba amarillo. A la tarde le hicieron la transfusión y ahí entró en paro. Nos dijeron que como entraba la sangre salía al estómago", relató.En ese sentido, dijo que "en Terapia me dijeron que si se recuperaba de eso no sabían cómo iba a quedar. Fue una lucha día a día. Cada vez que íbamos sufríamos. La mamá iba de noche a verlo, yo de día"."Hice la denuncia el día que murió, pedí autopsia para saber qué pasó. La fiscal ordenó secuestrar todos los elementos, pero nos dijeron que no se están haciendo autopsias. No queríamos llevarnos el cuerpo hasta que no le hagan autopsia, pero nos apuraban. Nosotros veíamos que estaba todo mal. Cuando estábamos fuera de terapia dos chicos más entraron en paro y esos chicos también tenían fiebre y los padres no sabían que pasaba. Era todo raro", agregó.Comentó que "en la primera operación me dijeron que estuvo todo bien, que fue normal, nadie me dijo que tenía infección ni nada. Se estaba recuperando".