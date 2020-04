De policía a cura, una vocación que se desencadenó con visita del Papa a Paraná

Sergio Heit, hoy es el párroco de la Iglesia San Agustín de Paraná

Este 9 de abril, Jueves Santo, se cumplen 33 años de la histórica visita del Papa Juan Pablo II a la capital entrerriana. El día de la venida del Papa, hace 33 años, su vida estaba "lejos de ser lo que es hoy". En diálogo con, contó cómo surgió su "llamado vocacional".

Sentí su mirada sobre mí, ahí nació mi llamado

"Fue un llamado especial para muchos que vivimos la visita de Juan Pablo II"

"Fue un día muy especial el 9 de abril de 1987., ahí nació mi llamado vocacional", rememoró el hoy sacerdote.Confió que él vivió ese momento "con una alegría muy inmensa. Algunos me decían, '¡Pero si vos nunca te confesaste!', al otro día fui a la parroquia San Miguel y me confesé.A eso lo ubico como un primer momento de mi vocación"."Con el tiempo fue madurando que quería vivir consagrado para Dios., cuando dijo 'tomen, este es mi cuerpo; tomen esto es mi sangre. Hagan esto en memoria mía'?, ahí fue impresionante lo que sentí dentro mío, que Jesús me decía 'vas a ser esto toda tu vida'. Eso era hacer la Eucaristía, comprendí que para hacer la eucaristía hay que ser sacerdote", mencionó Heit.Destacó que esa situación en su vida "fue como otra 'bomba'.El día en que llegó el Papa a Paraná, "fue un día hermoso, de sol, como hoy. Ese día sentí que Dios nos llamaba a vivir con la esperanza en el mundo, la esperanza en los hombres. Ese día, cuando nos íbamos a nuestros hogares, no era lo mismo que cuando habíamos llegado. Al irnos de ahí, todos teníamos los rostros encendidos. Nos habíamos encontrado con el Papa y con Dios, a través de él, y con los demás, como hermanos. Era un clima de mucha alegría, era un pueblo de Dios que retornaba a sus hogares, habiéndose encontrado con Dios"."Es un tiempo diferente", dijo, comparando la jornada del 9 de abril de º987 con la de hoy, aunque ". Dios espera una respuesta, le tiene una manera de responder a este tiempo. Cada persona tiene que descubrir cuál es ese modo".Se nota que por dónde él pasó ha llamado y muchos han sentido la vocación de sacerdote.".