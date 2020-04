Red Solidaria: Juntan alimentos y productos de limpieza para afrontar pandemia

Video: Realizan colecta de alimentos y productos de limpieza

Paraná Solidaria, es un red solidaria que tiene como objetivo, facilitar productos de limpieza, higiene personal y alimentos a los diferente hogares que lo necesiten. Mariano Camoirano, es docente de la UNER y Presidente del Instituto de Políticas Comunitarias, dialogó en el programa Entrevistas y brindó detalles de esta iniciativa.



"Desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, junto a UADER y el Instituto de Políticas Comunitarias, estamos impulsando la creación de un red solidaria, que busca recolectar productos de limpieza y alimentos para hacerle frente a esta situación tan delicada, sobre todos en sectores donde los ingresos son con trabajo informales o de la económica popular", expresó Mariano Camoirano.



Sobre la manera de operar que tiene la red, dijo que, "hoy en días nos estamos comunicando a través de nuestro Instagram que es @parana.solidaria. Trabajamos con dos tipos de donaciones, una que puede ser mercadería de los productos de limpieza o alimentos, o través de una colaboración bancaria".



"Esta campaña lo que apunta es a que no tengamos que salir de nuestras casas, que aquellos que lo necesitan porque están en una situación de vulnerabilidad y tiene que salir a buscar sus ingresos, no tengan que hacerlo".



Agregó que, "hay que reflexionar sobre la situación económica que nos va a dejar la pandemia, mas allá de cuando se levante la cuarentena. Por lo tanto la campaña va a trata de extenderse todo el tiempo que pueda para acompañar, porque la epidemia va a dejar una cantidad de pymes, en una situación muy delicada".



"Nosotros nos preocupamos en pensar, que hay que ser solidarios entre todos, atendiendo la problemática de este sector, y de que sin salud no hay forma de continuar".



Para finalizar, recordó que "para colaborar se pueden contactar a través de Instagram @paraná.solidaria, van a encontrar los instructivos para poder ayudar".