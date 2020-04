Semana Santa: Las verduras se presentan como una opción para degustar en familia

Como ya es tradición, el Viernes Santo no se come carne roja. Desde una verdulería de calle 25 de Mayo de Paraná dieron detalles asobre la variedad de alternativas para elaborar otros platos."Semana Santa siempre nos sienta bien así que estamos aprovechando el momento", aseguró Facundo de La Huerta.Es que las conmemoraciones por Semana Santa, este año se vivirán de otra manera, debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir el coronavirus.En cuanto a la variedad de opciones, el verdulero detalló que "espinaca se vendió lo poco que llegó: el paquete rondaba entre los 70 y 90 pesos, dependiendo del tamaño del atado"."Está un poco cara porque no se consigue tanta cantidad", aclaró.Respecto de la acelga, el precio ronda entre los 40 y 60 pesos; mientras que el coliflor "que conseguimos en el Mercado, da para vender hasta 140 pesos dependiendo del tamaño"."El brócoli estaba hasta 100 pesos cada flor, pero no se consigue", comentó Facundo, al tiempo que señaló "el zapallito está en alza a 70 pesos el kilo y 80 pesos el zuchini".