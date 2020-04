Merendero solicita donaciones a la comunidad: "Queremos seguir ayudando"

"Para el lunes ya no tenemos leche, tampoco azúcar, cacao y galletitas. No sabemos a quién recurrir ya. Buscamos que la gente colabore, que nos ayude para que podamos ayudar a los chicos del barrio y a las familias que retiran la comida", contó a, Silvia Perozzi.En el merendero brindan "los lunes, leche y una merienda y los jueves, comida". Asisten a unos cien chicos."Con esta pandemia, los chicos traen su botella para la leche y se llevan además la merienda; la llevan para su casa. No se le mezquina a nadie, si vienen adultos, también se les da", mencionó."Todo lo que quieran donar, sirve: leche, azúcar, galletitas, alimentos no perecederos", aseveró Rubén Ceballos. Para acercar donaciones pueden comunicarse al 154 573510, o en la página de Facebook ingresando Merendero Ciclón del Sur.